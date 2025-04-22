مع الإغلاق.. أسعار الدولار تنخفض في بغداد وترتفع بأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار مقابل الدينار، عصر الثلاثاء، في أسواق بغداد، فيما ارتفعت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 145700 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت الأسعار صباح هذا اليوم 145900 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 146750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 144750 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعاً حيث بلغ سعر البيع 146200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 146100 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.