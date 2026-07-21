مع الإغلاق.. أسعار الدولار تعاود الارتفاع في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، مقابل الدينار العراقي، عصر الثلاثاء، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 150200 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 149600 دينار مقابل كل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 150750 دينارا مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 149750 دينارا مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضا، إذ بلغ سعر البيع 150600 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150500 دينار مقابل 100 دولار.