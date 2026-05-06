مع الإغلاق.. أسعار الدولار تتراجع في بغداد وأربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة بغداد، وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق التداولات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، لتسجل 152,800 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعد أن سجلت صباح اليوم 153,100 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، إذ بلغ سعر البيع 153,500 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 152,500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 152,700 دينار لكل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 152,600 دينار مقابل 100 دولار.