مع الإغلاق.. انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، عصر الثلاثاء، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 142650 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 142850 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 143500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 141500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً طفيفاً، حيث بلغ سعر البيع 142600 لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142450 ديناراً مقابل 100 دولار أمريكي.