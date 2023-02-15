مع الإغلاق .. انخفاض أسعار الدولار في بغداد وارتفاعها بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الاربعاء، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، فيما ارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح المركزيتين اقفلتا في بغداد على 153000 دينار عراقي مقابل 100 دولار .

فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 155000 دينار عراقي لكل 100 دولار. واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 154000 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 152000 دينار لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 155750 دينارا لكل 100دولار ، وسعر الشراء 154750 دينارا مقابل 100 دولار.