مع الإغلاق .. انخفاض اسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم السبت، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح المركزيتين اقفلتا في بغداد على 165000 دينار عراقي مقابل 100 دولار .

فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 165400 دينار عراقي لكل 100 دولار. واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 166000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 164000 دينار لكل 100 دولار اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 165250 دينارا لكل 100دولار ، وسعر الشراء 165225 دينارا مقابل 100 دولار.