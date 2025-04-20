مع الإغلاق.. الدينار يتعافى أمام الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، عصر الأحد، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة اقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 146500 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت الأسعار صباح هذا اليوم 146650 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 145500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 146650 ديناراً، لكل 100 دولار، وسعر الشراء 146550 ديناراً مقابل 100 دولار أمريكي.