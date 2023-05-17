مع الإغلاق .. الدولار يواصل تراجعه أمام الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الاربعاء، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 144100 دينار عراقي مقابل 100 دولار .

فيما كانت الأسعار صباح اليوم 144600 مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 145000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 143000 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 144650 دينارا لكل 100 دولار ، وسعر الشراء 144600 دينار مقابل 100 دولار.