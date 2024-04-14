مع الإغلاق.. الدولار يرتفع في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار، يوم الأحد، في بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة المركزية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار صرف الدولار، ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 148700 دينار مقابل كل 100 دولار، وذلك بعد أن سجلت صباح اليوم 148400 دينار لكل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 149750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 147750 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً مع الإغلاق، حيث بلغ سعر البيع 148850 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 148650 ديناراً لكل 100 دولار أمريكي.