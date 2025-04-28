مع الإغلاق.. الدولار يتراجع أمام الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار مقابل الدينار، عصر الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 144800 دينار مقابل 100 دولار, فيما سجلت الأسعار صباح هذا اليوم 145300 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 146000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 144000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 145050 لكل 100 دولار، وسعر الشراء 144900 دينار مقابل 100 دولار امريكي.