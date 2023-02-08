مع الإغلاق.. اسعار الدولار تعاود الارتفاع في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الاربعاء، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح المركزيتين اقفلتا في بغداد على 148500 دينار عراقي مقابل 100 دولار .

فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 145000 دينار عراقي لكل 100 دولار. واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 149500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 151500 دينار لكل 100دولار ، وسعر الشراء 151400 دينار مقابل 100 دولار.