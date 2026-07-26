مع الإغلاق.. ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز– بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، يوم الأحد، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق التداول.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 150,100 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت صباح اليوم 149,650 ديناراً مقابل كل 100 دولار.

وأضاف مراسلنا أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، إذ بلغ سعر البيع 150,500 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 149,500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 150,200 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 150,100 دينارمقابل 100 دولار.