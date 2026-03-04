مع الإغلاق.. ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، يوم الاربعاء، في أسواق العاصمة العراقية بغداد ومدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع الاغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد لتسجل 156500 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح اليوم 155600 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، إذ بلغ سعر البيع 157000 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 156000 دينار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 156200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 156200 دينار.