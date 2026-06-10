مع الإغلاق.. ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة بغداد، وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع الإغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 154.650 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح اليوم 154.200 دينار عراقي.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 155.000 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 154.000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 154.750 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154.650 ديناراً مقابل 100 دولار.