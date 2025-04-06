مع الإغلاق.. ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، عصر الأحد، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147600 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار التي سجلت صباح هذا اليوم 147300 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 146500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 147400 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147300 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.