مع الإغلاق.. ارتفاع جديد يطرأ على الدولار ببغداد ويواصل استقراره في أربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، عصر الأربعاء، في أسواق بغداد، فيما استقرت في اربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151000 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم .150800 دينار مقابل الدولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 150000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار استقراراً، حيث بلغ سعر البيع 150950 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150850 ديناراً مقابل 100 دولار أمريكي.