مع الإغلاق.. ارتفاع بأسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار أمام الدينار، يوم الأربعاء، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن أسعار الدولار ارتفعت مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150650 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 150150 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 151500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 150500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150400 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.