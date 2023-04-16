مع الإغلاق.. ارتفاع اسعار الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان، مساء اليوم الأحد .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد أغلقت مساء اليوم، على سعر صرف بلغ 144100 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 143700 دينار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 145000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 143000 دينار،

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 144000 دينار لكل 100 دولار ، وسعر الشراء 143000 دينار.