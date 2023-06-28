مع الصعود العالمي.. ارتفاع أسعار خام البصرة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خامي البصرة بشكل طفيف يوم الأربعاء، مع صعود الأسعار عالمياً.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 12 سنتا، أو مايعادل 0.17% لتصل الى 71.67 دولاراً.

وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 12 سنتات او ما يعادل 0.16% لتصل الى 74.82 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط اليوم مع انخفاض مخزونات الخام والبنزين الأمريكية أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وتتأثر أسعار البصرة بالخامات المركزية من برنت والامريكي وخام دبي وعمان، ويباع لآسيا وفقا لأسعار دبي وعمان ويباع لأوروبا وفق أسعار برنت ويباع لأمريكا وفقا لحساب اسعار الخام الامريكي.