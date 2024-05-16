مع الصعود الطفيف للدولار .. ارتفاع أسعار الذهب في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، (16 ايار 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 486 الف دينار، وسعر الشراء 482 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار21 من الذهب العراقي سجل عند 456 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 452 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 490 الف دينار و 500 ألف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 460 الفاً و470 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 563 الف دينار، وعيار 22 بيع 518 الف دينار ، وعيار 21 بيع 493 الف دينار ، وعيار 18 بيع 422 الف دينار.

و ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الخميس، بشكل طفيف في أسواق بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 145900 دينار مقابل كل 100 دولار ، فيما سجلت أسعار أمس الأربعاء 145800 دينار مقابل 100 دولار.