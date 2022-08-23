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مع التصعيد السياسي.. ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-23T12:29:56+0000
مع التصعيد السياسي.. ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي يوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد مع التوترات الامنية المتصاعدة هذا اليوم بعد انخفاضات شهدها الدولار خلال الأسبوع الماضي والحالي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا ظهر اليوم في الساعة 3 مساءً 148150 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الأسعار ليوم صباح هذا اليوم 147900 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  148750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

وقررت السلطة القضائية في العراق، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، تعليق مهام أعمالها في البلاد وذلك إثر اعتصام أنصار التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى مطالبين بحل مجلس النواب العراقي.

وتوجه العشرات من أنصار التيار الصدري، في وقت سابق من صباح اليوم، إلى مجلس القضاء الأعلى وشرعوا بنصب سرادق الاعتصام أمام مبنى المجلس في تطور جديد للتصعيد طال السلطة القضائية بعد السلطة التشريعية في ظل أزمة سياسية خانقة تمرّ بها البلاد.

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