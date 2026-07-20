مع الاغلاق.. انخفاض مستمر لأسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

استمرت أسعار صرف الدولار الأميركي، بالانخفاض في أسواق العاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع الإغلاق، مساء اليوم الاثنين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 150350 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، بعد أن سجلت صباح هذا اليوم 150800 ديناراً.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 150750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 149750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 151050 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150950 ديناراً مقابل 100 دولار.