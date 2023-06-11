مع الاغلاق.. الدولار يعاود الارتفاع في اسواق بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ عاودت أسعار صرف الدولار للارتفاع مرة أخرى، مساء اليوم الأحد، مع إقفال البورصة الرئيسية في العاصمة العراقية بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت مساء اليوم، في بغداد على سعر صرف بلغ 146050 دينارا، مقابل 100 دولار، فيما سجلت الاسعار صباح اليوم 145900 دينار .

وبلغ سعر بيع كل 100 دولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية ببغداد 147000 دينار، بينما بلغ سعر الشراء 145000 دينار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 146150 دينارا لكل 100 دولار ، وسعر الشراء 146050 دينارا.