مع الاغلاق.. ارتفاع جديد يطرأ على أسعار الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، مساء اليوم الثلاثاء، مع اغلاق البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد اقفلت، مساء اليوم، على 161000 دينار عراقي مقابل 100 دولار ، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم قد بلغت 158500 دينار لكل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 162000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 160000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 162250 دينارا لكل 100 دولار ، وسعر الشراء 162252 دينارا مقابل 100 دولار.