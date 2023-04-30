مع الاغلاق.. ارتفاع اسعار الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، اليوم الأحد، مع اغلاق البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت، مساء اليوم، في بغداد على سعر صرف بلغ 141900 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح اليوم 141400 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 143000 دينار، بينما بلغ الشراء 141000 دينار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار عند الاغلاق ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 142250 دينارا، وسعر الشراء 142000 دينار مقابل كل 100 دولار.