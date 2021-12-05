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مع افتتاح مزاد العملة العراقي .. تراجع مبيعات البنك المركزي من الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-05T11:12:45+0000
مع افتتاح مزاد العملة العراقي .. تراجع مبيعات البنك المركزي من الدولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي مع افتتاح مزاد العملة للأسبوع الجاري من اليوم الأحد لتسجل 180 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضا في مبيعاته من الدولار بنسبة 4.26% لتصل إلى 180 مليوناً، و 617 الفاً، و 354 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم الخميس الماضي، التي بلغت المبيعات فيه 188 مليونا، و 163 الفا، و 471 دولارا أمريكيا.

واشار مراسلنا الى ان اغلب مبيعات البنك ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 147 مليوناً، و 687 الفاً، و 354 دولاراً، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 32 مليوناً و 930 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 25 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، 14 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى و 194 شركة توسط.

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