مع افتتاح "الكفاح والحارثية".. اسعار الدولار تنخفض في أسواق بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار لتسجل 152600 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الاثنين 152900 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 153500 دينار، بينما بلغ الشراء 151500 دينار لكل 100 دولار.

أمّا في اربيل؛ فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا في محلات الصيرفة مسجلاً سعر بيع 152500 دينار مقابل 100 دولار وسعر الشراء 152400 دينار مقابل 100 دولار.