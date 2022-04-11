مع افتتاح السوق.. أسعار النفط تنخفض

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط مع افتتاح السوق النفطية اليوم الاثنين، بعد التراجع الأسبوعي الثاني على التوالي بعد أن أعلن المستهلكون في العالم عن خطط للإفراج عن النفط الخام من المخزونات الاستراتيجية ومع استمرار عمليات الإغلاق الصينية.

وفي الساعة 04:39 بتوقيت جرينتش انخفض خام برنت 2.32 دولارا إلى 100.64 دولار للبرميل بينما فقد الخام الأمريكي 2.42 دولارا إلى 95.84 دولارا، ونزل برنت الأسبوع الماضي 1.5 بالمئة بينما نزل غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1 بالمئة.

كان السوق يراقب التطورات في الصين، حيث أبقت السلطات شنغهاي، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 26 مليون شخص، تحت "عدم التسامح المطلق" مع COVID-19 وتعتبر الصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم.

ستفرج الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية (IEA) عن 60 مليون برميل خلال الأشهر الستة المقبلة، مع مطابقة الولايات المتحدة لهذه الكمية كجزء من إصدارها البالغ 180 مليون برميل الذي تم الإعلان عنه في مارس/ آذار.

سيصل إصدار وكالة الطاقة الدولية إلى ما يقرب من مليوني برميل من الإمدادات اليومية للشهرين المقبلين - بالإضافة إلى مليون برميل أخرى من الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر بعد ذلك، ومن غير الواضح ما إذا كان ذلك سيعوض النقص في الخام الروسي بعد أن تعرضت تلك الدولة لعقوبات شديدة في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

ومع ذلك ، لم تظهر مجموعة أوبك + للدول المصدرة للنفط أي ميل لزيادة أهدافها الإنتاجية أكثر من 400 ألف برميل يوميًا التي كانت تضيفها شهريًا كجزء من استعادة تخفيضات الإمدادات.