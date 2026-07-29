مع افتتاح التداولات: أسعار الدولار تسجل صعوداً طفيفاً في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في بغداد وأربيل مع افتتاح التداولات الصباحية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتسجل 150,300 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الثلاثاء 149,900 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت ، حيث بلغ سعر البيع 150,750 دينارًا مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 149,750 دينارًا.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضا، إذ بلغ سعر البيع 150,350 دينارًا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150,250 ديناراً.