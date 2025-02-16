مع افتتاح البورصة.. تعرف على أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت اسعار صرف الدولار الأمريكي، أمام الدينار العراقي، يوم الأحد، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، أن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150100 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح يوم أمس السبت 150300 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضا أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 150050 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149050 ديناراً مقابل 100 دولار.