مع افتتاحه.. الدولار في بغداد كوردستان يقفز فوق 160 الف دينار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت صباح اليوم 160300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الاسعار صباح امس الاحد 157300 دينار مقابل 100 دولار..

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 160500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 159500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر الدولار البيع 160000 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 159950 دينارا لكل 100 دولار امريكي.