مع اغلاق البورصة .. أسعار الدولار تنخفض في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم السبت، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين اقفلتا في بغداد على 151200 دينار عراقي مقابل 100 دولار .

فيما كانت اسعار صرف الدولار صباح هذا اليوم 151700 دينار مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 151750 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 150750 دينارا لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 151250 دينارا لكل 100دولار ، وسعر الشراء 151150 دينارا مقابل 100 دولار.