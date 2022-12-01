مع اغلاق البورصة .. انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد و اربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي بشكل طفيف، اليوم الخميس، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين اقفلتا في بغداد على 149550 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار .

فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 149600 دينار عراقي مقابل 100 دولار. و اشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 150000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 149000 دينار لكل 100 دولار اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 149500 دينار لكل 100 دولار ، وسعر الشراء 149400 دينار مقابل 100 دولار.