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مع استمرار الغزو الروسي.. أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا تقفز 36%

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-28T14:56:15+0000
مع استمرار الغزو الروسي.. أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا تقفز 36%

شفق نيوز / ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بشكل حاد، يوم الاثنين، وذلك بعد جولة أخرى من العقوبات الدولية على روسيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي زادت المخاوف بشأن نقص إمدادات الطاقة.

وقفزت أسعار العقود الآجلة بنسبة 36% يوم الاثنين، بعد أن وافقت الدول الغربية على فرض عقوبات جديدة على روسيا، بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والتي تستمر لليوم الخامس على التوالي.

ورغم أن أحدث حزمة من العقوبات تستثني قطاع الطاقة، إلا أنها خلقت مخاوف من تعطل تدفقات الطاقة، خاصة إذا قررت موسكو أن ترد بقطع الإمدادات، بحسب الوكالة.

وتعتمد أوروبا على روسيا، في تلبية نحو ثلث احتياجاتها من الغاز، وتتدفق العديد من تلك الشحنات عبر خطوط الأنابيب العابرة من أوكرانيا.

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