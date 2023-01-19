على غرار الدولار الذهب يرتفع في اسواق بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع استمرار ارتفاع سعر الدولار في الاسواق المحلية، اليوم الخميس، (19 كانون الثاني 2023).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 432 الف دينار، وسعر الشراء 428 الف دينار، فيما كانت الاسعار ليوم امس الاربعاء 425 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا ايضا عند 402 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 398 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 440 الف دينار و 445 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 400 الف و 410 آلاف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 495 الف دينار، وسجل عيار 22 بيع 455 الف دينار وسجل عيار 21 بيع 435 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 375 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).