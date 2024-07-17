مع استقرار النفط عالميا.. انخفاض أسعار خامي البصرة

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل و خام المتوسط، يوم الأربعاء، مع استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 1.56 دولار ليصل الى 79.52 دولاراً، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 1.56 دولار ليصل الى 82.42 دولاراً.

واستقرت أسعار النفط ليحوم خام القياس العالمي برنت قرب أدنى مستوى في شهر الذي سجله في الجلسة السابقة، حيث تضاربت مؤشرات ضعف نمو الطلب في الصين مع احتمال انخفاض مخزونات النفط الأمريكية.