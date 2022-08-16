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مع استقالة وزير المالية.. الدولار يتراجع في أسواق بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-16T12:33:55+0000
مع استقالة وزير المالية.. الدولار يتراجع في أسواق بغداد

شفق نيوز/ تراجعت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد، يوم الثلاثاء، مع استقالة وزير المالية محمد علاوي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت في الساعة 3 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، 148200 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت أسعار الدولار صباح اليوم 148450 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

ويأتي هذا الانخفاض بعد وقت قصير من تقديم وزير المالية العراقي علي علاوي، استقالته من منصبه خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة، فيما وافق رئيس الوزراء عليها.

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