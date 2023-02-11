مع ارتفاع طفيف لإنتاج العراق.. نمو إنتاج أوبك+ من النفط الخام في شهر

شفق نيوز/ زاد تحالف أوبك+ إنتاجه من النفط الخام بمقدار 40 ألف برميل في اليوم في كانون الثاني يناير، فيما ارتفع إنتاج العراق خارج الكوتا بشكل طفيف.

ووفقاً لمسح اجرته شركة ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس، فأن أعضاء أوبك الـ 13 ضخوا 29.09 مليون برميل في اليوم في يناير/ كانون الثاني، بزيادة 110 آلاف برميل في اليوم عن ديسمبر / كانون الأول، بينما أنتج حلفاء الكتلة التسعة بقيادة روسيا 13.66 مليون برميل في اليوم، بانخفاض 70 ألف برميل في اليوم.

وبلغ الامتثال الإجمالي لأوبك+ بين البلدان ذات الحصص 149.41٪ في يناير / كانون الثاني، مع عجز إجمالي قدره 1.79 مليون برميل في اليوم عن أهدافها الإنتاجية.

وتراجعت أحجام روسيا 10 آلاف برميل في اليوم فقط في الشهر إلى 9.85 ملايين برميل في اليوم في المتوسط، وفقًا للمسح، وذلك على الرغم من الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي.

ووفقا للمسح فإن إنتاج العراق ارتفع في كانون الثاني ليصل الى 4.480 ملايين برميل، بارتفاع طفيف بلغ 49 ألف برميل يوميا عن "الكوتا" البالغة 4.431 ملايين برميل، ومرتفعا عن شهر كانون الاول الذي بلغ الإنتاج فيه 4.460 ملايين برميل يوميا".

وأظهرت نيجيريا والكونغو برازافيل تعافيًا جيدًا، مما عوض التراجع في المملكة العربية السعودية والبحرين المجاورة.

وضخت نيجيريا 1.40 مليون برميل في اليوم في يناير كانون الثاني، كما وجد المسح، بزيادة 70 ألف برميل في اليوم عن ديسمبر / كانون الأول والأعلى منذ أبريل / نيسان.

وخلص المسح إلى أن المملكة العربية السعودية ، أكبر منتج في أوبك ، أنتجت 10.42 مليون برميل في اليوم في يناير كانون الثاني، بانخفاض 60 ألف برميل في اليوم ، حيث أظهرت الصادرات انخفاضًا كبيرًا.

وأعلنت لجنة مراقبة أوبك+ التي تشارك في رئاستها السعودية وروسيا في الأول من فبراير/ شباط أنها لن توصي بأي تغيير في الحصص.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة المراقبة في 3 أبريل/نيسان، يليها اجتماع وزاري كامل لأوبك+ من المقرر عقده في 4 يونيو/حزيران.