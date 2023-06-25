مع ارتفاع طفيف للدولار .. أسعار الذهب تستقر في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب العراقي والاجنبي في الأسواق المحلية، يوم الاحد، بالعاصمة بغداد وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع ارتفاع طفيف للدولار أمام الدينار.

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 393 الف دينار، وسعر الشراء 389 الف دينار، وهي نفس الاسعار ليوم امس السبت.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي استقرت ايضا عند 363 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 359 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 400 الف دينار و310 آلاف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 370 الفاً و380 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت استقرارا ايضا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 465 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 410 الاف دينار، وعيار 18 بيع 350 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.