سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مع ارتفاع أسعار النفط.. البصرة يغلق على خسائر وبرنت يحقق مكاسب  

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-05T06:38:08+0000
مع ارتفاع أسعار النفط.. البصرة يغلق على خسائر وبرنت يحقق مكاسب  

شفق نيوز/ أغلق خام البصرة على خسارة الأسبوع الماضي، فيما أغلق خام برنت على مكاسب مع ارتفاع اسعار النفط عالميا.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على انخفاض بلغ 30 سنتا ليصل الى 86.15 دولارا، إلا أنه سجل خسارة اسبوعية بلغت 78 سنتا، بما يعادل 0.67%.

فيما أغلق خام برنت في آخر جلسة من يوم الجمعة على ارتفاع بمقدار 3.90 دولارات ليصل الى 98.57 دولارا، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 2.8 دولار أو ما يعادل 2.92 %.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في آخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع ايضا بمقدار 4.44 دولارات ليصل الى 92.61 دولارا للبرميل، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 4.71 دولارات او ما يعادل 5.36% .

وشهد الأسبوع الماضي تذبذبا في أسعار النفط بعد قرار تحالف أوبك+ بتخفيض انتاجها بمقدار مليوني برميل يوميا يقابلها التوقعات بالركود الاقتصادي الذي بدأ يظهر في اوروبا وامريكا بعد رفع أسعار الفائدة في هذه الدول لكبح التضخم قبل ان ترتفع الاسعار في اليوم الأخير بشكل كبير من الأسبوع الماضي.

related

خام البصرة يغلق على خسائر كبيرة ومكاسب لبرنت 

Date: 2022-10-22 06:21:56
خام البصرة يغلق على خسائر كبيرة ومكاسب لبرنت 

خام البصرة يغلق على مكاسب اسبوعية كبيرة.. والامريكي يحلق

Date: 2022-10-08 06:13:25
خام البصرة يغلق على مكاسب اسبوعية كبيرة.. والامريكي يحلق

النفط يتراجع مع بيانات "سيئة" من أكبر مستورد بالعالم

Date: 2019-10-18 12:52:50
النفط يتراجع مع بيانات "سيئة" من أكبر مستورد بالعالم

خام البصرة الخفيف ينخفض مع تراجع اسعار النفط

Date: 2021-10-07 09:19:39
خام البصرة الخفيف ينخفض مع تراجع اسعار النفط

خام برنت يقفز إلى 113 دولاراً

Date: 2022-03-02 08:27:38
خام برنت يقفز إلى 113 دولاراً

أسعار النفط فوق 121 دولاراً

Date: 2022-06-08 05:34:31
أسعار النفط فوق 121 دولاراً

خام "برنت" يقفز فوق 92 دولاراً

Date: 2022-02-04 09:15:25
خام "برنت" يقفز فوق 92 دولاراً

ارتفاع خام البصرة الخفيف والثقيل

Date: 2021-05-11 05:55:01
ارتفاع خام البصرة الخفيف والثقيل