مع ارتفاع أسعار النفط.. البصرة يغلق على خسائر وبرنت يحقق مكاسب  

شفق نيوز/ أغلق خام البصرة على خسارة الأسبوع الماضي، فيما أغلق خام برنت على مكاسب مع ارتفاع اسعار النفط عالميا.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على انخفاض بلغ 30 سنتا ليصل الى 86.15 دولارا، إلا أنه سجل خسارة اسبوعية بلغت 78 سنتا، بما يعادل 0.67%.

فيما أغلق خام برنت في آخر جلسة من يوم الجمعة على ارتفاع بمقدار 3.90 دولارات ليصل الى 98.57 دولارا، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 2.8 دولار أو ما يعادل 2.92 %.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في آخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع ايضا بمقدار 4.44 دولارات ليصل الى 92.61 دولارا للبرميل، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 4.71 دولارات او ما يعادل 5.36% .

وشهد الأسبوع الماضي تذبذبا في أسعار النفط بعد قرار تحالف أوبك+ بتخفيض انتاجها بمقدار مليوني برميل يوميا يقابلها التوقعات بالركود الاقتصادي الذي بدأ يظهر في اوروبا وامريكا بعد رفع أسعار الفائدة في هذه الدول لكبح التضخم قبل ان ترتفع الاسعار في اليوم الأخير بشكل كبير من الأسبوع الماضي.