مع ارتفاع الأونصة.. الذهب يحلق عالياً في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 785 الف دينار، وسعر الشراء 781 الف دينار، فيما سجلت اسعار البيع ليوم أمس الأحد 775 ألف دينار.

وبحسب مراسل الوكالة، فإن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 755 ألف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 751 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 785 ألف دينار و795 ألفاً، أما بيع مثقال الذهب العراقي فتراوح بين 755 ألف دينار و765 ألفاً.

أما اسعار الذهب في أربيل، فقد سجل ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ عيار 22 بيع 833 ألف دينار، وعيار 21 بيع 795 ألف دينار، وعيار 18 بيع 682 ألف دينار.

هذا وارتفعت اونصة الذهب في الاسواق العالمية الى 3957 دولار، وتساوي الأونصة في حالة المعادن النفيسة (مثل الذهب والفضة)، حوالي 31.1 جراما.