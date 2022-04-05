مع ارتفاع الدولار.. الذهب يرتفع بالسوق العراقية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية مع ارتفاع أسعار الدولار في الاسواق المحلية، اليوم الثلاثاء، (5 نيسان 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 396 الف دينار، وسعر الشراء 392 الفاً، فيما كان سعر البيع ليوم امس الاثنين 394 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا أيضاً عند 356 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 352 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 395 الف دينار و405 آلاف فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 355 الفاً و 365 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

وارتفعت اسعار صرف الدولار اليوم الثلاثاء لتصل الى 147650 دينارا مقابل 100 دولار.