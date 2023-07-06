مع ارتفاع الدولار .. استقرار أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما كان الوضع ذاته في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، (6 تموز 2023)، فيما عزا صاحب مصوغات ذلك الى انخفاض اونصة الذهب عالميا بالرغم من ارتفاع أسعار الدولار محليا.

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 396 الف دينار، وسعر الشراء 392 الف دينار، وهي نفس اسعار البيع ليوم امس الاربعاء.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي استقرت ايضا عند 366 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 361 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 400 الف دينار و 410 آلاف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 370 الفاً و380 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت استقرارا ايضا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 365 الف دينار، وسجل عيار 22 بيع 430 الف دينار وسجل عيار 21 بيع 410 آلاف دينار، وعيار 18 بيع 350 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.

وعزا صاحب محل صياغة للذهب وسام الاعرجي في حديث لوكالة شفق نيوز استقرار الذهب بالرغم من ارتفاع اسعار الدولار محليا الى "انخفاض اونصة الذهب عالميا خلال الاسبوع الحالي والتي بلغت 1920 دولارا للاوقية".

واضاف ان "البورصة الرئيسية في شارع النهر ببغداد تقوم يوميا بتسعير الذهب محليا وفقا لأسعار اونصة الذهب العالمية ووفقا لأسعار الدولار محليا عن طريق عملية حسابية يقوم بها الصاغة بشكل يومي".

واشار الى ان "التسعيرة التي يقوم بها اصحاب بورصة الذهب لا تتضمن اسعار الصياغة التي يضيفها اصحاب محال المفرد فيما بعد على قطعة الذهب والتي تتحدد وفقا لنوعية عيار الذهب وطريقة الصياغة وصعوبتها".

وتراجعت اونصة الذهب خلال الاسبوع الحالي لتصل اليوم الخميس إلى 1921 دولارا للأوقية.

واونصة الذهب أو ما يعرف أيضا بالأوقية تساوي 29.75 غم.