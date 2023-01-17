مع ارتفاع الدولار.. ارتفاع كبير بأسعار الذهب في اسواق بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان بشكل كبير، اليوم الثلاثاء، (17 كانون الثاني 2023).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 425 الف دينار، وسعر الشراء 421 الف دينار، فيما كانت اسعار البيع صباح امس الاثنين 418 الف دينار للمثقال.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا ايضا عند 395 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 391 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 425 الف دينار و 440 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 395 الفاً و405 آلاف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 490 الف دينار، وسجل عيار 22 بيع 450 ألف دينار وسجل عيار 21 بيع 430 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 370 الف دينار.

وكانت اسعار الدولار قد ارتفعت بشكل كبير في الاسواق المحلية لتسجل اكثر من 160 الف دينار مقابل 100 دولار.