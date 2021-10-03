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معهد بريطاني يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 1.7%

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-03T06:47:38+0000
معهد بريطاني يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 1.7%

شفق نيوز/ توقع معهد المحاسبين القانونيين في انكلترا وويلز ICAEW أن يسجل العراق 1.7%  كمعدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2021.

وذكر المعهد في تقرير له حول المستجدات الاقتصادية في الشرق الأوسط خلال عام 2021 واطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ انه من "المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعراق 1.7 بالمئة خلال عام 2021"، مبينا ان "اعلى معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط ستشهده إيران وبواقع 2.8 بالمئة تليها الكويت بواقع 2.5 بالمئة تليها قطر 2.4 بالمئة ومن ثم السعودية 2.3 بالمئة وآخرها دولة الإمارات 1.6 بالمئة".

وأوضح أن "نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة لبنان سيشهد تراجع بواقع 5.8 بالمئة وأنها لن تتعافى الدولة قبل 15 عاما".

وأضاف المعهد في تقريره ان "الآفاق المستقبلية للشرق الأوسط تحسنت في الأشهر القليلة الماضية، مع تسارع وتيرة التعافي في الربع الثالث، مدعومًا بتقدم اللقاحات وتخفيف القيود المتعلقة بالفيروسات وزيادة إنتاج النفط"، متوقعا أن "ينمو الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط بنسبة 2.6٪ هذا العام".

واشار الى ان "الطلب على النفط يتجه صعودًا على مستوى العالم وسط تراجع الإصابات بفيروس كورونا، وارتفاع معدلات التطعيم، وتخفيف قيود الإغلاق، وفي الوقت نفسه تحرك مجموعة أوبك + اتجاهات إمدادات النفط لزيادة الإنتاج بشكل تدريجي كل شهر حتى كانون الأول 2022، أخيرًا"، مشددا على "وجوب أن يوفر إنتاج النفط المرتفع دفعة لاقتصاد العراق وموارده المالية".

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