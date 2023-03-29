معمل "أبو غريب" يعود للعمل بزيادة إنتاج تصل إلى 18 طناً يومياً من الألبان

شفق نيوز/ أعلنت الشركة العامة للمنتوجات الغذائية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، يوم الأربعاء، عودة مُنتجات ألبان "أبو غريب" إلى السوق المحلية وبقوة بعدَ إحداث تطور على مُستوى الإنتاج والنوعية والتسويق وفق عقد المُشاركة مع شركة المُتحالفون إحدى شركات القطاع الخاص العراقـي.

وقـالَ مُدير عام الشركة جعفـر كاظـم الدراجـي في بيان نشرته الوزارة اليوم، إنَّ الشركة المُشاركة تسلمت مصانع ألبان "أبو غريب" بشكلٍ فعلي في مطلع شهر شباط الماضي وأستطاعت خِلال هذهِ الفترة من تأهيل الخطوط والمكائن الإنتاجية وصيانة وتصليح وتشغيل بعض المكائن العاطلة وإستخدام الحليب الخام الطازج كعُنصر أساسي في العملية الإنتاجية.

وأشار إلى أنَّ الشركة المُشاركة تمكنت من زيادة حجم الإنتاج وتحسين نوعية وطعم المُنتجات إضافة إلى طرح عبوات ومُنتجات جديدة ، مؤكداً أنَّ الشركة تُتابع وبشكلٍ يومي عمل الشركة المُشاركة وخطواتها في التأهيل والتطوير بما يُواكب مُتطلبات السوق ويُحاكي أذواق المُستهلك العراقي ويُحقق المُنافسة مع المُنتجات المُستـوردة .

مـن جانبه أوضح المُدير المُفوض للشركة المُشاركة علـي عبـد الله علـي ، أنَّ الجودة كانت من أولويات عمل الشركة حيث قامت بتسلم الحليب الخام الطازج لتحسين نوعية وطعم المُنتجات كما تمكنت من زيادة حجم الإنتاج إلى ( 18 ) طناً يومياً لوجبة عمل واحدة وعملت جاهدةٍ على إستعادة ثقة المُواطن العراقي بمُنتجات أبو غريب لاسيما وإنها المُنتجات التي تنفرد بخلوها من المواد الحافظة.

وأكد أنَّ الشركة طرحت مُنتجات جديدة كالجبن الطري والجبن المطبوخ بالعلب المعدنية إضافة إلى طرح مُنتجات الزبدة والشنينة بحُلة جديدة فضلاً عن مُنتجات اللبن والقشطة والجبن المطبوخ بطعم رائع.

وأفصح علي، عن خُطة الشركة لطرح مُنتج الآيس كريم خِلال الأشهُر القادمة ومُعاودة إنتاج الحليب بنكهات مُختلفة وجبنة الأبطال وإحداث تغييرات كبيرة في العبوات والتصاميم وإضافة خطوط ومُنتجات جديـدة.