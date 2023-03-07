معلومات عن عقود بغداد الثلاثة مع "سيمنز" الألمانيّة

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي مطلع، مساء اليوم الثلاثاء، بمعلومات جديدة عن العقود الثلاثة التي وقّعتها الحكومة العراقيّة مع شركة "سيمنز" الألمانيّة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مراسم التوقيع مع شركة سيمنز الألمانية للطاقة جرت للمجموعة الأولى من عقود مشاريع صيانة وتأهيل ثلاث محطات لتوليد الطاقة في العراق، مبينا أن العقود تضمَّنت أعمال التأهيل والخدمة الشاملة لمحطات (كركوك، والرشيد، والصدر الغازية) لإنتاج الطاقة الكهربائية.

واضاف، "لأوّل مرةٍ يتمّ التوقيع مع الشركات الألمانيّة الرئيسية التي أنشئت محطات الطاقة الكهربائيّة في العراق في سنوات سابقة لأجل صيانتها وإدامتها، موضحا أن "عمل الشركات سيكون - ولأوَّل مرّةٍ أيضاً - بإشراف ومتابعة من قبل الحكومة الألمانية لضمان التنفيذ الكامل للعقود المُبرمة، وقد تمّ التوقيع بحضور وزير الخارجية الألمانية.

وبين المصدر، أن "هذه العقود تُغطِّي خدمة المحطّات الثلاث لمدّة خمس سنوات، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1400MW، ما يساعد على ديمومة العمل فيها واستقرار إنتاج وتوزيع الطاقة فيها، مشيرا الى أن "توقيع العقد بين الحكومة العراقية وشركة سيمنز الألمانية تم بتخفيضٍ ماليٍّ يصل إلى نسبة 30٪؜".

وتابع المصدر، "يؤكد هذا التوقيع جدية الحكومة العراقيّة في تطوير قطاع الطاقة في البلاد من خلال توقيع الاتفاقيات مع الشركات العالمية الرصينة".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء السابع من آذار 2023، وقعت الحكومة العراقية، ثلاثة عقود شركة "سيمنز" الألمانية للطاقة، لتأهيل شامل لمحطات كركوك، والرشيد، والصدر الكهربائية.

وبحسب بيان حكومي، فإن توقيع العقود الثلاثة يأتي تأكيداً لالتزامات وزارة الكهرباء بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة "سيمنز" الألمانية في برلين، برعاية رئيس مجلس الوزراء في شهر كانون الثاني الماضي، وقد تمكنت الحكومة العراقية بهذه العقود الثلاثة من الحصول على تخفيض مالي يصل إلى نسبة 30%.