معرض للعقار يحفز شركات عربية وإقليمية للاستثمار في بغداد (صور)

شفق نيوز/ نظمت الهيئة الوطنية للأستثمار معرض العراق الدولي الرابع للعقار والاستثمار ومستلزمات البناء على ارض معرض بغداد الدولي للفترة من 21 الى 24 من الشهر الجاري.

ويعد هذا المعرض الحدث الأكبر للعقارات في العراق من حيث الثقل المالي والاستثماري، اذ يشمل اقليم كوردستان وتركيا ومصر والامارات وغيرها من البلدان، مايجعله منصة لبيع العقارات في السوق المحلية والعالمية.

وأثنى المستثمر الإماراتي محمد المشطي في تصريح لوكالة شفق نيوز، على "حسن تنظيم المعرض"، معرباً عن أمله في توسيع مجال الاستثمار في العراق".

واضاف، ان "شركته العقارية تعمل في دبي ، وأن هذه هي التجربة الاولى للشركة في العراق، وانه يأمل في الحصول على فرص استثمارية في مجال العقارات في العاصمة بغداد والمحافظات الاخرى".

بدورها قالت زينة عصام مسؤولة المبيعات في شركة "الانفاس" للتطوير العقاري، ان "هذه المشاركة هي الاولى للشركة لكنها لن تكون الاخيرة"، مبينة، ان "شركتها تشارك بهذا المعرض في المجمع السويسري للعقارات وهو موجود على الطريق السريع المؤدي الى منطقة الغزالية في بغداد".

واضافت، في حديثها لوكالة شفق نيوز، ان "المجمع يتضمن برجا تجاريا مكونا من 25 طابقاً، كما ستكون للشركة ايضا 6 ابراج سكنية تتضمن مساحات خضراء و مدرسة ومسبحاً ومحال تجارية"، مؤكدة، أن "المجمع الذي تقدمه الشركة هو عبارة عن مدينة متكاملة من جميع النواحي".

ولفتت إلى أن "الهدف من المشاركة بهذا المعرض هو التعريف بالشركة ومجموعاتها السكنية وخوض غمار التنافس الاقتصادي مع الشركات الاخرى".

من جهته، قال نادر الهاشمي من الجناح الإيراني ووكيل شركة مختصة ببناء الجسور، ان "هذه المشاركة هي الثالثة له في معرض الاستثمار"، مشيرا الى التفاعل الكبير الذي لقيته شركته خلال المشاركات السابقة والذي أسفر عن تنفيذ عدد من المشاريع المهمة في بعض محافظات العراق".

وأكد، أن "شركته نفذت في وقت سابق عدداً من مشاريع الجسور والسقوف في محافظات بغداد وذي قار وبابل وكربلاء"، منوها الى ان "الشركة تختص بإنتاج الكابلات التي تستخدم برفع السقوف، اضافة الى الأنابيب الفولاذية وأقراص سحب روافد الجسور وغير ذلك".

ويجذب المعرض بنسخته الرابعة المتخصصين في العقارات والمستثمرين، خاصة في ظل النمو المطرد الذي يشهده سوق العقارات في العراق، ويسهم في التعريف بالشركات المستثمرة من جميع المحافظات بما فيها محافظات الاقليم والدول الاخرى.

وسيتمكن زوار المعرض من الاطلاع على العروض المقدمة من قبل أصحاب المشاريع العقارية والبنوك والوكلاء العقاريين، وبيوت المزادات العقارية، كما سيوفر فرصة للتواصل مع قادة صناعة الاستثمار.