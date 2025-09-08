معرض العراق للبناء بنسخته التاسعة يجمع 250 شركة عربية وأجنبية في بغداد (صور)

بغداد- شفق نيوز

انطلقت فعالية معرض العراق للبناء والإنشاءات بنسخته التاسعة، يوم الاثنين، بمشاركة أكثر من 250 شركة عربية ودولية من 16 دولة متخصصة في قطاع البناء والتشييد.

وقالت مراسلة وكالة شفق نيوز، إن المعرض أقيم على أرض معرض بغداد الدولي بحضور وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بنكين ريكاني، وأمين بغداد عمار موسى، إضافة إلى ممثلين عن 20 دولة عربية وأجنبية.

وقال ريكاني في كلمته خلال حفل الافتتاح، إن الحكومة العراقية تولي أهمية كبرى لقطاع الخدمات والإعمار، مشيراً إلى أن العراق "ما زال يعاني من نقص واضح في هذا المجال مقارنة بدول العالم".

وبين أن "الحكومة تتبنى نهجاً واضحاً في التعامل مع المستثمرين عبر منحهم جميع الامتيازات والتسهيلات ولاسيما في قطاعي الإعمار والصناعة"، لافتاً إلى أن "خطط التنمية الصناعية تشمل توفير بيئة استثمارية داعمة".

وأضاف أن "أهمية المعرض تكمن في جانبين رئيسيين، أولهما حضور الشركات العربية والأجنبية في بغداد بما يعكس الصورة الحقيقية للعاصمة، وثانيهما تشجيع التجارة العراقية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص المحلي"، مؤكداً أن "حجم الاستيرادات الكبيرة في مواد البناء يتطلب دعماً للإنتاج المحلي لتقليل الاستيراد".

من جانبه، أوضح أمين بغداد عمار موسى، أن "المعرض يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات وعرض أحدث التطورات في قطاعي البناء والإنشاءات"، مؤكداً أن "مشاركة الأمانة فيه تجسد اهتمامها بتطوير البنية التحتية للعاصمة ومواكبة المشاريع العالمية".

أما على صعيد المشاركات، فقد أكد رئيس مجلس إدارة شركة "بيترا" الألمانية المصرية للأدوات الصحية، جورج الصياد، في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن شركته متخصصة بإنتاج النحاس والستانلس وكل ما يلزم الأدوات الصحية، مبيناً أن "هذه هي المشاركة الأولى لهم في العراق الذي يعتبر سوقاً واعداً".

فيما أشار الرئيس التنفيذي لشركة "إيتاك" لخدمات الطاقة والتكنولوجيا، محمد الرمح في حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن شركته تمثل شركة "إيتن" الأميركية ووكلاءها في العراق، موضحاً أن "الهدف هو تسويق المنتجات والتعريف بالشركات العراقية".

ولفت إلى أن الشركة تصنع القواطع وأجهزة التحكم الكهربائية للمعامل والمستشفيات.

بدوره أوضح مدير إدارة التصدير في شركة كابلات مصر، حاتم عبد الجواد، لوكالة شفق نيوز، أن مشاركتهم في المعرض تمثل خطوة مهمة كونها الأولى لهم في العراق، مشيراً إلى أن "الشركة عريقة في صناعة الكابلات وتعد من كبار المصنعين في الشرق الأوسط".

وأكد أن "الشركة نجحت في تسجيل أعمالها لدى وزارة الكهرباء العراقية، وجاءت للمشاركة والتعرف على الشركات الحكومية والخاصة مع تطلع إلى عمل جيد يترك بصمة في السوق العراقي"، مضيفاً أن "الشركة تصنع جميع أنواع الكابلات من الأصغر حتى الأكبر لتغطية كامل احتياجات العراق".

كما أشاد بتوفير الدولة العراقية أماكن مناسبة للعرض وتنظيم دعوات شملت مختلف القطاعات سواء الخاصة أو العامة.