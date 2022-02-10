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معدن "الزينة والخزينة" يواصل الارتفاع في الاسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-10T08:23:22+0000
معدن "الزينة والخزينة" يواصل الارتفاع في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" لليوم الرابع على التوالي في الأسواق المحلية، اليوم الخميس (10 شباط 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي سعر بيع 376 الف دينار، و سعر الشراء 372 الفاً، فيما سجلت اسعار البيع يوم امس الاربعاء 375 الف دينار للمثقال الواحد.

واشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا ايضا عند 346 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 342 ألفا. 

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 375 الف دينار و380 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 345 الفاً و350 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات)، ويصف العراقيون معدن الذهب بأنه "زينة وخزينة" وهي تسمية شائعة عن الذهب وتأتي كإشارة إلى ضمانته الاقتصادية.

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